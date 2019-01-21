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Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро

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Не стримуйте своїх емоцій - фото 1
Не стримуйте своїх емоцій / grist

Фото, які потішать вас і змусять усміхнутися.

На жаль, не всі з нас наділені здатністю співчувати. Деякі люди настільки холоднокровні, що навіть найбільш жахлива картина не може зачепити їх за живе або змусити розплакатися...

І ще: Творець: ілюстрація зі Стеном Лі зворушила мережу

Сумно, але не дивно для суспільства, в якому ми зараз живемо. Саме тому потрібні ці проникливі знімки: щоб нагадати кожному з нас, як важливо співпереживати іншим.

Немає нічого кращого за теплі мамині обійми

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302692

Його перший огляд у лікаря

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302693

Кожному потрібен друг

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302695

Собака чи людина – мама завжди залишається мамою

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302696
Насолоджуючись льодом

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302697
Здоровий дух – здорове тіло

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302698
Найбільш солодкий поцілунок

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302699
Допоміг брату-інваліду закінчити гонку

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302700
Здолали різницю стихій і зустрілися на середині

Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро - фото 302701

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Джерело: grist.org
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