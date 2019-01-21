Ці зворушливі знімки повернуть вам віру у добро

Не стримуйте своїх емоцій / grist

Фото, які потішать вас і змусять усміхнутися.

На жаль, не всі з нас наділені здатністю співчувати. Деякі люди настільки холоднокровні, що навіть найбільш жахлива картина не може зачепити їх за живе або змусити розплакатися...

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Сумно, але не дивно для суспільства, в якому ми зараз живемо. Саме тому потрібні ці проникливі знімки: щоб нагадати кожному з нас, як важливо співпереживати іншим.

Немає нічого кращого за теплі мамині обійми

Його перший огляд у лікаря

Кожному потрібен друг

Собака чи людина – мама завжди залишається мамою



Насолоджуючись льодом



Здоровий дух – здорове тіло



Найбільш солодкий поцілунок



Допоміг брату-інваліду закінчити гонку



Здолали різницю стихій і зустрілися на середині

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