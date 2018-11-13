Творець: ілюстрація зі Стеном Лі зворушила мережу

У мережі не можуть втримати сліз від новини про те, що творець улюблених героїв Marvel Стен Лі помер. До цієї сумної події навіть з'явились ілюстрації, які вкотре підкреслюють талант художника.

На платформі Reddit користувач з ніком icantwantto поділився зворушливою ілюстрацією про Стена Лі, яка за короткий час опинилась у трендах. За лічені години допис побачили понад 63 тис. осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що на малюнку показана зустріч знаменитого автора Людини-павука, Фантастичної четвірки, Халка та інших героїв з Богом.

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"Ти не такий вже й поганий у створенні власного всесвіту, синку", – каже Бог Стену Лі на зображення. До слова, підпис до арту також підкреслює значущість ілюстратора – "Творець зустрічає Творця".

Відзначимо, що 12 листопада стало відомого про те, що Стену Лі стало погано і він помер по дорозі до лікарні у кареті швидкої допомоги. Чоловікові було 95 років, однак він продовжував працювати з Marvel та періодично з'являвся у камео, роблячи кіновсесвіт ще яскравішим. Саме Стен Лі разом з командою ілюстраторів зумів зробити справжній переворот у світі коміксів, довівши, що ілюстровані книжки не лише для дітей.

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