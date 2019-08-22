4 причини їсти горіхи регулярно

Горіхи вважають натуральними "капсулами" здоров'я не дарма, адже вони мають чимало корисних властивостей. Чому варто внести горіхи до раціону – читайте далі.

Науковці рекомендують не ігнорувати горіхи, адже вони здатні відчутно покращити стан здоров'я та працездатність. Ось чому горіхи потрібно їсти регулярно:

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Борці з поганим холестерином. Горіхи містять чимало ненасичених жирів, які допомагають позбутись "поганого холестерину", а також знижують ризики інсультів та інфарктів.

Горіхи містять чимало ненасичених жирів, які допомагають позбутись "поганого холестерину", а також знижують ризики інсультів та інфарктів. Захист серця. Не варто забувати про Омега-3, які позитивно впливають на стан волосся, шкіри, нігтів, а також на загальний вигляд. Брак цього елемента може стати причиною багатьох проблем, серед яких навіть ожиріння.

Чому варто їсти горіхи

Знижує рівень діабету . Горіхи містять чимало харчових волокон, які нормалізують холестерин. Тому вони зменшують ризики розвитку діабету.

. Горіхи містять чимало харчових волокон, які нормалізують холестерин. Тому вони зменшують ризики розвитку діабету. Проти запалень. Горіхи здатні зменшувати запалення, а також полегшувати рівень стресу.

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