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4 причини їсти горіхи регулярно

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Чому варто їсти горіхи - фото 1
Чому варто їсти горіхи

Горіхи вважають натуральними "капсулами" здоров'я не дарма, адже вони мають чимало корисних властивостей. Чому варто внести горіхи до раціону – читайте далі.

Науковці рекомендують не ігнорувати горіхи, адже вони здатні відчутно покращити стан здоров'я та працездатність. Ось чому горіхи потрібно їсти регулярно:

І ще: Що чоловікам варто їсти для покращення роботи мозку

  • Борці з поганим холестерином. Горіхи містять чимало ненасичених жирів, які допомагають позбутись "поганого холестерину", а також знижують ризики інсультів та інфарктів.
  • Захист серця. Не варто забувати про Омега-3, які позитивно впливають на стан волосся, шкіри, нігтів, а також на загальний вигляд. Брак цього елемента може стати причиною багатьох проблем, серед яких навіть ожиріння.
Чому варто їсти горіхи - фото 349491
Чому варто їсти горіхи
  • Знижує рівень діабету. Горіхи містять чимало харчових волокон, які нормалізують холестерин. Тому вони зменшують ризики розвитку діабету.
  • Проти запалень. Горіхи здатні зменшувати запалення, а також полегшувати рівень стресу.

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Джерело: newsyou
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