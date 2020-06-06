Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу

  • 31
Друзі - фото 1
Друзі / hronik

Представники цих трьох знаків Зодіаку поспішають на допомогу. Якщо у вас щось трапилося – зверніться до них.

Терези

Коли ваші проблеми пов'язані з іншими людьми, ви хочете, щоб Терези були посередником. Вони можуть відчувати дисбаланс і несправедливість і допоможуть вам працювати разом, щоб все виправити. Недоліком цього є те, що вам, ймовірно, доведеться піти на деякі компроміси, Терези – це люди, які радують інших, але вони більше дбають про справедливість.

І ще: У цих пар знаків Зодіаку народжуються обдаровані діти

Скорпіон

Ви могли б двічі подумати про те, щоб дати будь-якій доступ Скорпіону до своїх секретів і вразливостей, але якщо ви зможете вважати Скорпіона серед своїх справжніх друзів, вони будуть поважати довіру, яку ви їм надаєте. Скорпіон чудовий слухач, хоча вони, ймовірно, не дадуть вам об'єктивного зворотного зв'язку, для цього вони занадто зачаровані драмою і загадкою. Зверніться до Скорпіона, якщо ви хочете з'ясувати, як скористатися поганою ситуацією, особливо якщо ви шукаєте помсти.

Близнюки

Близнюки люблять спілкуватися, і вони змусять вас відчувати, що ви можете говорити з ними про що завгодно. Оскільки вони, як правило, поглинають енергію оточуючих людей, вони дійсно будуть точно знати, що ви відчуваєте.

Друзі - фото 408565
Друзі

Це цікаво: Вчені розібралися, чому люди роблять репости

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
  • 03 червня, 17:00
  • 255
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 108
Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
  • 03 червня, 19:00
  • 185
Загрузка...
Новини