Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять партнера

Кожен з нас мріє про вірного партнера, який завжди буде поруч. З точки зору астрології, серед знаків Зодіаку є такі, яким вірність у стосунках властива більше за інших.

Нагадаємо, що для повного аналізу людини, особливо в контексті стосунків, необхідно вивчати її повний гороскоп. Тут мова піде лише про характер знаків.

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Козеріг. Вважається, що стабільність – друге ім'я Козерога. Він стабільний як в своїй самотності, так і в стосунках. Козерогові складно знайти собі підходящого партнера – він любитель розумності і традиційності, рідко буває в активному пошуку, вважаючи за краще витрачати час на більш практичні заняття. Він вибірковий, у нього доволі висока планка для другої половинки.

Діва. Діви мають дуже високі стандарти людських відносин, особливо любовних. Вони довго шукає гідного партнера, часто бувають самотніми в натовпі шанувальників. Флірту і скороминущим інтрижкам Діва не противиться, але вважає це безглуздим і нудним.

Рак. Цей знак управляє сектором сім'ї та будинку в гороскопі, і міцні комфортні відносини для нього – головний подарунок у житті. Рак шукає тепла і чуйності в партнері, з яким він зможе повністю довіритися, і який стане для нього опорою. Але необов'язково у нього це виходить з першої спроби.

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