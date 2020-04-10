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Ці знаки Зодіаку неможливо забути після розставання

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Стосунки - фото 1
Стосунки / golos

Одні розставання ми переносимо з особливою легкістю, а про інші ми можемо переживати роками. Схоже, і правда бувають люди, яких нам доводиться ніби з коренем виривати з серця.

Водолій

Представники цього знака ні на кого не схожі, тому що вони вриваються в ваше життя без дозволу, але дуже впевнено. Водолії здатні на найкрасивіші вчинки, які допоможуть вам без сумнівів зробити вибір на їхню користь. Таких людей дуже важко забувати після стосунків, тому що вам буде постійно здаватися, що у вашому житті більше такого ніколи не буде.

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Риби

Риба – це мрія кожної дівчини, яка хотіла зустріти принца, коли виросте. Представники водної стихії саме такі. Вони вміють створювати справжнісіньку казку, яка змусить вас забути про всі тяжкості життя. Цей знак може цілувати руки, проводжати по кілька разів на день вас до будинку, малювати портрети з вашим обличчям.

Лев

Цей знак чудово знає свою ціну і прекрасно розуміє, що є найкращим у вашому житті. У Левів серйозний талант затьмарювати тих, хто був до них. Любити, піклуватися, дарувати подарунки. І в цьому хочеться купатися кожну секунду. Представники вогняного знаку дійсно люблять так, як інші не вміють. І це підкуповує.

Ці знаки Зодіаку неможливо забути після розставання - фото 397266

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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