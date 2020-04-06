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Завжди закохані: знаки Зодіаку, які живуть любов'ю
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Деякі люди готові стрибати у вир почуттів, забуваючи про все на світі, та не уявляють життя без кохання. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які не соромляться любити та віддаватись сповна.
Близнюки. Вони завжди готові до світлих почуттів, і це не дивно, адже представники цього знаку дуже активні та не ігнорують можливість спілкуватись. Такі люди часто в центрі уваги і частенько опиняються у полоні нових стосунків. Річ у тому, що їм потрібні свіжі враження та емоції, а любов дарує це сповна.
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Стрілець. Ще один знак Зодіаку, який не уявляє життя без флірту та розширення свого коло знайомств. Для Стрільців важливо зберігати відчуття того, що в животі оселились метелики. Пристрасті, емоції, любов – ось секрет щастя для таких людей.
Риби. Це дуже романтичні люди, які готові навіть нафантазувати симпатію, якщо її нема в реальному житті. Їхня мрійливість робить світ трохи світлішим та добрішим. Але є й зворотний бік медалі: у голові Риб часто події відбуваються значно яскравіше, що часто заважає стосункам.
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