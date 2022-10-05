Сезон дощів та любові: ці знаки Зодіаку поринуть в кохання восени

Осінь – це не лише пора теплих светрів та пожовклого листя, а й ідеальний сезон, щоб відшукати любов та відчути романтичну атмосферу. Яким знакам Зодіаку поталанить восени у коханні – дізнавайтесь далі.

Прихід осені ознаменується початком новою особливої сторінки у житті у багатьох знаків Зодіаку. Поява Венери у Терезах розсіюватиме енергію, що примножує емоції, бажання та пристрасть. Тож деякі люди скористаються цим сприятливим для романтики кліматом, щоб зробити осінь теплішою. Астрологи розповіли, кому саме пощастить у стосунках у найближчі місяці.

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Овен

Такі люди є улюбленцями осіннього сезону, адже Сатурн заохочує їх вивчати минулий досвід та випробовувати нові речі. Поступово цей знак Вогню залишить відставить на другий план свій незалежний та палкий характер, щоб знайти місце для серйозних стосунків. Вдасться забути про страх та додати ентузіазму, тому нарешті впевнені у собі Овни можуть зайнятись спільним проєктом зі своїм партнером. Це допоможе зміцнити союз та більше ділитись емоціями.

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Лев

У самотніх представників цього знаку Зодіаку восени буде лише одна ціль: показати себе з найкращого боку, щоб знайти ту рідкісну перлину, яка буде гідна любові Левів. У жовтні Венера у Терезах сприятиме можливостям зустрітись зі старими знайомими, що може пробудити давні спогади та навіть пригнічені романтичні почуття. Тож не доведеться довго очікувати на появу нових стосунків у житті, які можуть дуже швидко розвиватись.

Терези

Осінь для таких людей стане синонімом змін. Вони нарешті зможуть відпустити стосунки, які принесли розчарування та біль. Тож у жовтні цей знак Повітря буде дуже вмотивований почати все заново з єдиним бажанням: відчувати знову кохання. Тож можливий ланцюжок спонтанних зустрічей та особливих знайомств. У такому вирі подій Терези зможуть звернути увагу на людину, яка захоплюватиме доброзичливістю та безпосередністю. Ейфорія від цього надаватиме їм ще більше натхнення.

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