Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Ці знаки Зодіаку народжені для сцени

  • 9
Сцена - фото 1
Сцена / jazzpeople

Представники цих знаків Зодіаку часто опиняються в центрі уваги, люди люблять їх чарівність і товариськість!

Овен

Люди цього знака обожнюють світло софітів і оплески. Вони народжені, щоб купатися в увазі. Неймовірна удача допомагає Овнам протягом усього життєвого шляху. Леді Гага, Вікторія Бекхем тому приклад!

І ще: Що робити кожному знаку Зодіаку, якщо день не задався

Лев

Представники цього знаку здатні добитися слави буквально в будь-якій сфері діяльності. Їм обов'язково треба, щоб їх любили і визнавали їх унікальність. Дженніфер Лопес, Міла Куніс, Мадонна, Дженніфер Лоуренс – цей список можна продовжувати до нескінченності!

Козеріг

Талановиті Козероги домагаються великого успіху на телебаченні, в театрі і кіно. З них виходять харизматичні телеведучі та актори з власним стилем. Ви тільки подивіться на цю компанію: Елвіс Преслі, сер Ентоні Хопкінс, Адріано Челентано, Марлен Дітріх, Ванесса Параді, Сієнна Міллер.

Читайте також: Представники цих знаків Зодіаку стають ідеальними чоловіками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
  • 04 квітня, 21:21
  • 4699
Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
  • Вчора, 12:54
  • 215
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2207673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз