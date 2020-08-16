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Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі

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Вразливість - фото 1
Вразливість / twnews

Існує певна категорія людей, до яких потрібен особливий підхід. Ці особистості доволі чутливі і можуть почати турбуватися від одного косого погляду або різкої інтонації.

Раки мають хорошу фантазію, тому якщо навіть нічого не сталося, вони додумають самі. Необережний жарт може перетворитися на образу. У новій компанії Рак поводиться обережно. Коли почуття дискомфорту пропадає, то він стає душею компанії. Однак не забувайте, що за маскою веселуна ховається ранима людина, яку дуже легко образити.

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Риби. Представники цього знака Зодіаку не впевнені в собі особистості. Тому будь-яка гостра фраза сприймається серйозно. Критику Риби взагалі не приймають, відразу ж впадають в ступор. Через свою тендітну і вразливу натуру вони рідко когось пускають у свою душу. Спілкуючись з такими людьми, завжди думайте про те, що говорите, інакше не минути сліз.

Леви – відкриті і творчі особистості. Вони завжди переживають за свою гордість. Лев готовий на все, лише б його персону оцінили гідно. Якщо цього не відбувається він закривається в собі. Лев довго страждає. Тому спілкуючись з такими людьми, не забувайте про їх раниму натуру. Скажіть йому кілька компліментів, це його підбадьорить.

Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі - фото 420542

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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