Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому

  • 37
Краса невідомої філіппінки - фото 1
Краса невідомої філіппінки / truthinsideofyou

Краса – поняття мінливе. Її стандарти змінюються з року в рік. Які ж жінки були "в моді" в минулому столітті?

Анна Мей Вонг. Це перша жінка-китаянка, яка підкорила своїм талантом Голлівуд. У ті часи вона вважалася однією з найкрасивіших дівчат світу.

І ще: Гаряча супермодель Ельза Хоск знялася топлес

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому - фото 374136

Анна Павлова. Неймовірно талановитою і працездатною балериною захоплювалися люди з усього світу. Практично всі відзначали дивовижну красу російської балерини.

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому - фото 374137

Мод Філі. Безневинна краса актриси німого кіно свого часу підкорила серця мільйонів чоловіків. Досі її фільми користуються великою популярністю у любителів цього застарілого жанру.

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому - фото 374138

Княжна Ольга. Навіть сьогодні, в XXI столітті, дівчину називають чарівною. Що вже говорити про ті далекі часи? На жаль, вона загинула зовсім юною: була розстріляна після Жовтневої революції разом з членами своєї сім'ї.

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому - фото 374139

Доріс Стокер. Раніше ця англійська актриса, що має індійське коріння була дуже популярна. Завдяки гарній зовнішності і вродженому таланту Доріс мала безліч шанувальників.

Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому - фото 374140

Читайте також: Звабливу Беллу Хадід у бікіні розкритикували фанати

Джерело: truthinsideofyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 767
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1367
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1094
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл