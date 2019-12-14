Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому

Краса – поняття мінливе. Її стандарти змінюються з року в рік. Які ж жінки були "в моді" в минулому столітті?

Анна Мей Вонг. Це перша жінка-китаянка, яка підкорила своїм талантом Голлівуд. У ті часи вона вважалася однією з найкрасивіших дівчат світу.

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Анна Павлова. Неймовірно талановитою і працездатною балериною захоплювалися люди з усього світу. Практично всі відзначали дивовижну красу російської балерини.

Мод Філі. Безневинна краса актриси німого кіно свого часу підкорила серця мільйонів чоловіків. Досі її фільми користуються великою популярністю у любителів цього застарілого жанру.

Княжна Ольга. Навіть сьогодні, в XXI столітті, дівчину називають чарівною. Що вже говорити про ті далекі часи? На жаль, вона загинула зовсім юною: була розстріляна після Жовтневої революції разом з членами своєї сім'ї.

Доріс Стокер. Раніше ця англійська актриса, що має індійське коріння була дуже популярна. Завдяки гарній зовнішності і вродженому таланту Доріс мала безліч шанувальників.

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