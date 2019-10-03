Ці засоби категорично не можна використовувати для гоління

Експерти пояснили, чому не варто користуватися шампунем або милом в процесі гоління.

Багато дівчат використовують для гоління шампунь, рідке мило або гель душа.

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Для цього є дві причини: по-перше, ці засоби завжди під рукою у ванній, по-друге, не потрібно витрачати гроші на придбання додатково ще одного гігієнічного засобу, що в нинішніх умовах теж важливо. Однак дерматологи стверджують, що розщедритися на покупку окремої пінки або крему для гоління все-таки треба.

Річ у тому, що ці продукти значно знижують рівень фрикцій, ризик порізів і подразнень, тоді як в шампунях і гелях для душу містяться формули, які роблять волоски більш щільними і складними для гоління. Крім того, шампунь або кондиціонер можуть засмітити бритву, через що доведеться проводити нею по шкірі більшу кількість разів, що не тільки втомлює, але і шкодить шкірі.

Правильне гоління

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