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Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються

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Неймовірно реалістичні портрети - фото 1
Неймовірно реалістичні портрети / instagram.com/drawings.by.dylan

Талановитий фотомитець створює захопливі портрети, які змушують затримати погляд та розглядати деталі. А все тому, що ці знімки – зовсім не те, чим видаються.

Знайомтесь, Ділан Екін (Dylan Eakin) – талановитий митець, який мешкає та працює у Сіетлі. Хлопець почав навчатись фотореалізму ще з 2016 року, і його роботи зараз вражають. Він використовує вугільні та графітні олівці, а також білу фарбу, щоб створювати справді реалістичні портрети. І це вдається справді чудово! За творчістю Ділана в соцмережі Instagram стежать понад 39 тисяч вражених підписників. Зацініть!

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Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360054

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360056

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360055

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360057

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360058

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360059

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360060

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360061

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360062

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360063

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360064

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360065

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360066

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360067

Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються - фото 360068

Джерело всіх фото: instagram.com/drawings.by.dylan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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