Ці вражаючі фото насправді не те, чим здаються

Талановитий фотомитець створює захопливі портрети, які змушують затримати погляд та розглядати деталі. А все тому, що ці знімки – зовсім не те, чим видаються.

Знайомтесь, Ділан Екін (Dylan Eakin) – талановитий митець, який мешкає та працює у Сіетлі. Хлопець почав навчатись фотореалізму ще з 2016 року, і його роботи зараз вражають. Він використовує вугільні та графітні олівці, а також білу фарбу, щоб створювати справді реалістичні портрети. І це вдається справді чудово! За творчістю Ділана в соцмережі Instagram стежать понад 39 тисяч вражених підписників. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/drawings.by.dylan

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