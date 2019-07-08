На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці три знаки Зодіаку мають неймовірну інтуїцію
-
- 71
Деякі люди здатні дивувати тим, як відчувають правильність тих чи інших вчинків, чи особливості інших людей. Саме представники цих знаків Зодіаку володіють фантастичною інтуїцією.
Інтуїтивні відчуття бувають у багатьох, однак у людей цих знаків вони особливо загострені та здатні і допомагати у житті, і ускладнювати його. А ви належите до них?
І ще: Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 липня 2019 для знаків Зодіаку
Риби
Ці люди мають доволі сильну інтуїцію, тому інколи можуть навіть здогадуватись, про що ж думають і що планують інші люди. Частенько представники цього знаку можуть здаватися взагалі не від цього світу, адже надають перевагу спогляданню та рідко намагаються знайти спільну мову з іншими. Однак вони можуть відчувати людей, переживати проблеми інших та розуміти емоції. Саме тому інколи з ними складно, адже такі люди часто закриті та намагаються якось сховатись від чужих проблем.
Стрілець
Від природи ці люди володіють сильною інтуїцією, тому подалі від ритму мегаполісу ця риса лише загострюється. Водночас Стрільці не завжди можуть контролювати це відчуття, а також не розуміють, як думки можуть матеріалізуватись. Частенько таким людям навіть не потрібно докладати зусиль, щоб отримати від інших бажане.
Скорпіон
Часто Скорпіони видаються людьми, які у планах мають захопити світ, однак це не зовсім так. Вони мають незвичайну інтуїцію, яка допомагає втілювати свої мрії в реальність. Однак такий дар має і свої недоліки, адже в Скорпіонів всередині завжди триває боротьба між добрими та не надто намірами.
Читайте також: ТОП-5 знаків Зодіаку, з якими завжди складно
-
17:20Плаский живіт до відпустки: що можна їсти
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
16:5218 кілометрів пробігу: на продаж виставили перший Ford GT
-
16:32Мерайя Кері відкрила пляшку за допомогою голосу (відеофакт)
-
16:17Глава Huawei назвав Apple зразком для наслідування
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:15Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото
-
15:57Настя Каменських показала ефектний образ у стилі 80-х
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
15:15Ці три знаки Зодіаку мають неймовірну інтуїцію
-
14:51Міс всесвіт 2012 похизувалась звабливою фігурою
-
14:31Lenovo презентувала комп'ютерну мишку з функцією перекладу
-
14:15Цей популярний в Україні овоч допомагає схуднути без зусиль
-
13:52Нова оптична ілюзія з хлопцем, який левітує: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:40Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
13:15Земля особлива: ефектні фото нашої планети від NASA
-
12:56Співачка Мерая Кері відкрила пляшку за допомогою голосу: відео
-
12:46Рятувальники оголосили попередження щодо погоди
-
12:28Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок
-
12:14Сексуальна блогерка показала форми у прозорому купальнику (18+)
-
11:57Олена Зеленська красується в Торонто у новому елегантному образі: з'явилися фото
-
11:41Голос Діти 5: які зірки виступили у суперфіналі
-
11:25Напівгола українська співачка розбурхала мережу зухвалим фото
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
14:00Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
-
11:00Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
-
07:16Погода в Україні 5 липня: на заході очікуються короткочасні зливи