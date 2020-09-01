Ці три знаки Зодіаку – довгожителі і майже ніколи не хворіють

Ці знаки Зодіаку – найміцніші й найздоровіші. Серед них найбільше довгожителів, і у них навіть є шанс дожити майже до 100 років!

Овен

Хворіти Овен не любить, от і не хворіє. У нього від народження дуже міцне здоров'я. Навіть застуди рідко трапляються. А якщо захворювання і з'являються, то вони зазвичай психосоматичного характеру і виникають через нерви і перевантаження нервової системи. Однак Овнам не варто займатися небезпечними видами спорту. А ще для Овнів небезпечне переїдання, особливо, перед сном.

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Рак

Раки майже не хворіють. Точніше, вони думають, що хворіють. Просто вони іпохондрики і самі вигадують собі нездужання. Насправді ж, у них дуже міцне здоров'я. Вони живуть до похилого віку і можуть навіть не застудитися. Якщо, звісно, не будуть нервувати.

Скорпіон

Скорпіони знак Зодіаку, які теж дуже рідко хворіють. У них чудовий імунітет, а тому вони майже ніколи не заражаються. Але навіть якщо не пощастить підхопити вірус, то все одно переносять хвороби стійко, на ногах і в легкій формі. Єдина проблема Скорпіонів хронічні головні болі. Представники знаку багато думають, у них напружена робота мозку, яка стає причиною головних болів.

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