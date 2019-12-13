Ці продукти не слід залишати в холодильнику на завтра

Існують продукти, які при повторному розігріванні приносять більше шкоди, ніж користі. Отже, потрібно бути обережними, готуючи страви відразу на кілька днів наперед.

Серед того, що не рекомендується вживати два дні поспіль, особливо небезпечними були визнані три продукти.

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По-перше, це овочевий салат, оскільки нарізані й очищені овочі не можна зберігати при температурі вище 4 °С понад 12 годин. Тому краще робити так, щоб приготованого салату вистачало тільки на один прийом їжі, або ж заморожувати те, що залишилося.

Адже практично у всіх овочах, особливо магазинних, містяться нітрати. Потрапляючи в організм вони викликають кисневе голодування, провокують проблеми шлунково-кишкового тракту і підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань.

Крім того, овочі дуже швидко в'януть, втрачають свій вигляд і стають просто несмачними.

Другим небезпечним продуктом вважається рис. Фахівці стверджують, що в сирому вигляді він містить спори величезної кількості небезпечних бактерій. При варінні більшість з них гине, але деякі все ж виживають. У залишеній "на завтра" страві спори цих бактерій оживають та починають активно розвиватися. Особливо швидко процес йде при кімнатній температурі. І все це загрожує харчовим отруєнням.

Страви з рисом не слід відкладати на завтра

І третє місце в цьому чорному списку відведено салатам з майонезом, що особливо актуально напередодні новорічних свят. Адже багато людей доїдають салати, що залишилися після застілля, ще протягом двох-трьох днів, стверджуючи, що викинути їх просто шкода. В результаті заробляють серйозні отруєння.

При цьому варто нагадати, що салат з майонезом не можна зберігати довше доби навіть в холодильнику, і вже тим більше – залишати його надовго при кімнатній температурі.

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