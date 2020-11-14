Ці три несподіваних фактори знижують наш імунітет

Імунітет – це природні захисні сили, які є в будь-якому організмі. Їх забезпечує червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка та вилочкова залоза. Але є безліч факторів, які істотно знижують опірність організму до різних хвороб.

Антибіотики

Антибактеріальні засоби, якщо приймати їх безконтрольно, сприяють пригніченню природних захисних сил. При попаданні в організм, антибіотики знищують не тільки хвороботворні збудники, але діють на всі бактерії, в тому числі і корисні, які необхідні для життєдіяльності людини. Якщо в організмі відсутні необхідні мікроорганізми, то слизова кишечника починає поглинати токсичні речовини, а імунна система слабшає.

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Жорсткі дієти

Часто бажання мати модні пропорції фігури змушує слідувати рекламованим низькокалорійним дієтам, і здійснювати самостійно детокс процедури. Слід усвідомлювати, що організм людини – це тендітна система. Різке коливання в його роботі, викликане жорсткою дієтою, в переважній більшості випадків, викликає серйозні захворювання, навіть якщо не відразу, і значно шкодить імунній системі.

Постійна самотність

Багато досліджень підтвердили, що люди, які відчувають постійне відчуття самотності і внаслідок цього, пригнічений стан, страждають від поганого імунітету. Більшість людей зізнаються, що відчувають сильну самотність і соціальну ізоляцію. Частина з них, при цьому, живе з родичами в сім'ї.

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