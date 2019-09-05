Ці тато і дочка дивують весь світ своїми зачісками

Ця колоритна родина точно підкорить ваше серце. Дивіться і насолоджуйтеся незвичайним Бенні Гарлемом і його маленькою стильною донечкою.

Бенні Гарлем, його дружина і дочка живуть в США. Бенні – співак і модель. Кілька років тому він почав вести свій блог. Спочатку він дивував шанувальників своєю цікавою зачіскою, а потім вирішив, що непогано було б підключити до справи всю сім'ю.

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Бенні і його дочка Джексін дійсно вражають своєю шевелюрою! Дівчинка вважає батька справжнім прикладом для наслідування, тому із задоволенням копіює його стиль. Іноді виходить це дуже екстравагантно.

До слова, Бенні Гарлем – володар найвищої зачіски (приблизно 132 сантиметри) у світі. Чоловік сам робить собі й своїй дочці різні зачіски, вигадує цікаві образи і викладає фото на своїй сторінці в Instagram. Ви тільки подивіться, як круто виходить!

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