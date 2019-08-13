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Три зачіски, які терпіти не можуть всі чоловіки

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Забудьте про таку зачіску - фото 1
Забудьте про таку зачіску / vplate

Жінки завжди хочуть виглядати на всі сто. Але, прийшовши з перукарні додому з новою зачіскою не помічають в очах коханих чоловіків захвату. Чому ж?

Боб-каре

У дитинство більше не повертаємося. Зачіска боб-каре в поєднанні з надітим обручем викликають обурення у чоловіків. Для них це означає, що дівчина не стежить за зовнішністю, виглядає безглуздо і незграбно.

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Задовге волосся

Довге волосся – це в першу чергу купа проблем: посічені кінчики, сухість, але найбільша – це заплітання коси. Чоловіки хочуть бачити поруч із собою елегантну і вишукану даму, а не п'ятнадцятирічну дівчину, яку можна смикати за коси.

Три зачіски, які терпіти не можуть всі чоловіки - фото 347513

Зачіски з крабиками

Старі крабики мають жити не в вашій косметичці, а на березі океану. Як часто ви робите пучок, заколюючи його крабиками? Це просто і легко, але чоловіків це дратує, бо для створення зачіски можна використовувати невидимки. Головне правило – забудьте про використання шпильок, плетіння кісок і носіння обідків і обручів.

Три зачіски, які терпіти не можуть всі чоловіки - фото 347514

Це цікаво: Макіяж, який подобається усім чоловікам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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