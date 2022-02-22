Ці спеції дуже корисні для здоров'я зубів

Прянощі не тільки смачні, але й корисні для здоров'я ваших зубів та порожнини рота. Чим лікувалися наші бабусі та прабабусі, до того, як медицина стала загальнодоступною?

Прянощі, які напевно є і на вашій кухні, мають безліч корисних властивостей, пише foxtime.

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Імбир. Для зняття зубного болю прикладіть невеликий шматочок розжованого імбиру. Можна розвести невелику кількість імбиру-порошку з водою і прикласти до хворого місця у вигляді компресу.

Гвоздика. Гвоздика допоможе позбутися зубного болю та освіжити дихання. При приготуванні розчину для полоскання необхідно подрібнити кілька бутонів та висипати у склянку теплої води. Можна використовувати відразу мелену гвоздику. Прополощіть рот приготованим засобом і насолоджуйтесь свіжістю дихання.

Кориця. Вона непогано справляється із зубним болем, надає загальний тонізувальний вплив на організм. Широко відомі й її антисептичні властивості. У кориці великий вміст кальцію, який важливий для здоров'я зубів.

Куркума. Деякі дослідження показали, що куркума має дуже сильний протизапальний ефект. Також з'ясували, що ця спеція має багато якостей ополіскувачів для рота і, можливо, куркума навіть більш ефективна у цьому.

Ці спеції дуже корисні для здоров'я зубів

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