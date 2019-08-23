Ці смартфони випромінюють сильніше, ніж вважалося раніше

Ці смартфони більше випромінюють, ніж здавалося

Протягом тривалого часу вчені стверджували, що випромінювання смартфонів може завдавати шкоди людському тілу. Попри те, що Федеральна комісія із зв'язку (FCC) накладає певні вимоги, багато виробників смартфонів не дотримуються встановлених рамок. У переліку є, навіть, топові Samsung.

Для кількісного визначення випромінювання використовується питомий коефіцієнт поглинання електромагнітного випромінювання (Specific absorption rate, SAR). Федеральне агентство зі зв'язку (FCC) сертифікує лише ті пристрої, SAR яких не перевищує 1,6 Вт/кг.

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Однак, заміри, проведені після виходу деяких смартфонів на ринок, показують, що з невідомих причин популярні моделі, що пройшли сертифікацію, випромінюють значно більше, ніж заявлялося.

Наприклад, у Samsung Galaxy S8 питомий коефіцієнт поглинання електромагнітного випромінювання у 8 разів перевищує максимально допустиме значення. При цьому Samsung Galaxy S8 – не єдиний в списку. Аналогічна історія з iPhone 7.

Найбільша різниця між даними у Samsung Galaxy S8

Перелік смартфонів, чиї показники суттєво занижені:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy J3

iPhone 7

Motorola e5 Play

До речі, Apple вже прокоментувала результати останніх вимірів, заявивши, що вони були проведені в неналежних умовах, не уточнивши, якими мають бути ці "ідеальні" умови.

Федеральна комісія із зв'язку заявила, що вона займається розслідуванням цієї історії.

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