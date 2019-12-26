Ці смартфони можуть негативно впливати на здоров'я

Фахівці зі США вирішили перевірити безпеку найбільш популярних смартфонів. Лабораторія Федеральної комісії зі зв'язку взяла на оцінку найостанніші моделі. Результати вас однозначно вразять!

Дослідження показало невідповідність гаджетів встановленим нормам радіочастотного випромінювання. Крім того, названо моделі, які випромінюють найбільше.

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Особливу увагу дослідники приділили серії Samsung Galaxy: S8, S9 і S10. І таким iPhone, як 7 Plus, 8 і XR. Перевищення норм безпеки в деяких випадках досягло 500%. Так, Galaxy S8 перевищує федеральну межу в 3 рази, а iPhone 8 – у цілих 5.

iPhone 8 випромінює у 5 разів більше, ніж дозволяється

Це, а також те, що виробники постійно дають неправдиві гарантії безпеки виробів, спонукало юридичну фірму FeganScott подати позов на вищевказані компанії.

Активісти вважають, що техніка провідних виробників несе серйозну загрозу здоров'ю споживачів, адже сильні радіочастотні сигнали постійно контактують з тілом. І кожен власник смартфона повинен бодай знати про його небезпеку.

Звичайно ж, бити на сполох не слід. Поки судді не винесли рішення, бути впевненими у небезпеці певних моделей смартфонів не варто, адже результати дослідження теж можуть бути перебільшеними.

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