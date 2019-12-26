На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці смартфони можуть негативно впливати на здоров'я
-
- 48
Фахівці зі США вирішили перевірити безпеку найбільш популярних смартфонів. Лабораторія Федеральної комісії зі зв'язку взяла на оцінку найостанніші моделі. Результати вас однозначно вразять!
Дослідження показало невідповідність гаджетів встановленим нормам радіочастотного випромінювання. Крім того, названо моделі, які випромінюють найбільше.
І ще: Власники iPhone знову скаржаться на швидку деградацію акумуляторів
Особливу увагу дослідники приділили серії Samsung Galaxy: S8, S9 і S10. І таким iPhone, як 7 Plus, 8 і XR. Перевищення норм безпеки в деяких випадках досягло 500%. Так, Galaxy S8 перевищує федеральну межу в 3 рази, а iPhone 8 – у цілих 5.
Це, а також те, що виробники постійно дають неправдиві гарантії безпеки виробів, спонукало юридичну фірму FeganScott подати позов на вищевказані компанії.
Активісти вважають, що техніка провідних виробників несе серйозну загрозу здоров'ю споживачів, адже сильні радіочастотні сигнали постійно контактують з тілом. І кожен власник смартфона повинен бодай знати про його небезпеку.
Звичайно ж, бити на сполох не слід. Поки судді не винесли рішення, бути впевненими у небезпеці певних моделей смартфонів не варто, адже результати дослідження теж можуть бути перебільшеними.
Читайте також: HUAWEI запустила власну альтернативу сервісів Google
-
11:44Роналду на морі, а Еністон із друзями: як зірки відсвяткували Різдво
-
11:21Найвищий гейзер встановив рекорд у 2019 році: відео
-
10:50У мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення: вражаючі кадри
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
09:49Кріштіану Роналду змінив стрижку напередодні Різдва: фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:23Американка показала, як відчистити білі кросівки і прославилася в мережі: фотопорівняння
-
08:56Роботів Digit навчили працювати в команді: відео
-
08:29В одному з американських міст вперше за 57 років дозволять грати в сніжки
-
07:56Ці смартфони можуть негативно впливати на здоров'я
-
07:33У США Санта-грабіжник роздавав гроші на вулицях
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:54iPhone в топі: ці смартфони купували найбільше у 2019 році
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:0026 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès
-
20:22Експерти розповіли всю правду про дієтичні газовані напої
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
19:23Насолоджуйтесь Jingle Bells, яку зіграли за допомогою гайкових ключів
-
18:52Науковці назвали сухофрукт, який має бути у зимовому раціоні
-
18:23Більше ніяких леді та джентльменів: easyJet відмовився від гендерного поділу на борту
-
18:00Гороскоп на 26 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44ONUKA випустила live-версію альбому Mozaika разом з оркестром НАОНІ
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
07:15Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
- 24 грудня
-
20:50Скільки потрібно спати у різному віці
-
18:33Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото
-
15:15Легкі салати на Новий рік 2020: смачні рецепти з фото
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
07:16Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини
- 23 грудня
-
20:15Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)
-
18:36Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
-
16:31Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
-
15:04Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
14:155 поширених помилок водіїв, через які шипована гума стає непридатною для використання
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
07:15Погода в Україні 23 грудня: мокрий сніг та квітнева температура
- 22 грудня
-
21:55Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото
-
18:50Дівчина тижня: безсоромна Карін Ноель, яка обожнює мандри і зйомки для Playboy (18+)
-
16:20З чим носити і як поєднувати короткі чоловічі штани: 10 модних образів у фото
-
14:22Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку