Ці смаколики значно полегшать біль у горлі

Якщо традиційні полоскання і льодяники від горла мало допомагають, полегшити біль допоможуть продукти, які є в кожному будинку.

Солодка. Корінь солодки – хороший засіб не тільки при кашлі. Він знімає неприємне лоскотання в горлі, позбавляє болю в мигдалинах. Його потужні протизапальні властивості допоможуть швидко впоратися з ангіною.

І ще: Ідеальний сніданок для тих, хто сидить на дієті

Морозиво. Ця парадоксальна порада дійсно працює. Холодні продукти виконують роль "прохолодних ванн" для горла – зменшують розмноження бактерій, допомагають зняти біль при ангіні. Тільки їсти його треба зовсім трохи.

Банани. Завдяки своїй м'якій консистенції вони не травмують хворе горло. Мало того, банани містять вітамін С, який допоможе організму швидше одужати і протистояти хворобі.

Смачні банани

Варена морква. Соте з моркви, приготоване на пару, або смажена морква допоможуть швидше видужати завдяки імуностимулюючому вітаміну А. Крім того, він сприяє швидкому загоєнню слизових оболонок горла.

Чай. Це класичні ліки, які заспокоять біль і додадуть сил в боротьбі з інфекцією. Заваріть чай з чебрецю, шипшини, ромашки, липи, гілочки смородини або малини, звичайний чорний або зелений чай. Зверніть увагу, що пити його потрібно не гарячим, а теплим.

Читайте також: П'ять найкорисніших продуктів листопада