Ці смаколики здатні погіршити настрій і фігуру

Виявляється, деякі продукти можуть принести купу неприємностей. І справа тут не тільки в зайвих кілограмах і прищах на обличчі, а також і в настрої.

Солодка вода

Така вода містить прості цукри, які швидко засвоюються організмом і призводять до підвищення рівня цукру. Заміна солодкої води дієтичною версією – не найкраще рішення. Тому що підсолоджувачі можуть викликати занепокоєння і роздратування.

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Молоко

У молоці і молочних продуктах містяться різні речовини, які не найкращим чином впливають на нашу шкіру. Зокрема, інсуліноподібний фактор росту 1 (ІФР-1), гормоноподібна речовина, що підвищує ризик появи шкірних проблем. Зокрема, молоко стимулює утворення шкірного сала, надлишок якого розширює пори, а також сприяє появі вугрів, комедонів і інших запалень.

Випічка

Психолог Клаудія Сміт зазначає, що в печиві і тістечках містяться інгредієнти, які погіршують настрій, зокрема велика кількість цукру. Вона радить зменшити споживання цукру, відмовитися від випічки і солодких напоїв на кілька днів. І тоді настрій не буде таким мінливим.

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