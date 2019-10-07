Ці смаколики омолодять ваш організм

Названі продукти, які містять корисні мікроелементи. Ця їжа допоможе вам зберегти молодість організму і шкіри.

Залишатися молодим якомога довше можна за допомогою правильно підібраного раціону харчування.

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Так, фахівці назвали вісім смаколиків, які сприяють омолодженню, адже вони містять корисні мікроелементи. У список потрапили: темний шоколад, багатий флавоноїдами і антиоксидантами, які добре впливають на стан шкіри, зелений чай, що містить поліфеноли і колаген, кава, що захищає вашу шкіру від меланоми.

Шоколад

Також тим, хто хоче зберегти молодість варто звернути увагу на авокадо, помідори, чорницю і кавуни. Додати до раціону фахівці радять і рибу, особливо лосось, який багатий омега-3. Гречана крупа має чарівні властивості впливати на таке захворювання, як варикоз. Завдяки рутину у своєму складі гречка допомагає ущільнити стінки судин, зупинити кровотечу.

У гарбузі, в свою чергу, міститься рідкісний вітамін Т, який допомагає засвоюватися жирній їжі. Гарбузове пюре на гарнір – чудова подача до свинини або будь-якого іншого жирного м'яса. Якщо ваш пріоритет – гарна фігура і молодість організму, а відмовитися від смачної їжі ви не можете, то гарбуз допоможе впоратися з нетравленням і важкістю в шлунку.

Гарбуз

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