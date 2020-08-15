Ці смаколики можуть зникнути через глобальне потепління

Стрімка зміна клімату на планеті найближчим часом призведе до збільшення кількості природних катаклізмів, соціальних і економічних кризах, хвилі кліматичних переселенців, а разом з тим і зникнення ряду звичних продуктів.

Зокрема, світу вже в наступному столітті загрожує відсутність шоколаду, кави і коньяку, посилаючись на думки експертів. Невтішний прогноз з цього приводу зробили і фахівці ООН.

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Так, за словами вчених, незабаром люди можуть не знайти в супермаркетах улюблених продуктів: від картоплі і бананів до морепродуктів і оливкової олії. Вони або зникнуть, або стануть непомірно дорогими.

П'ять прикладів того, без чого людство ризикує залишитися в найближчі десятиліття:

Кава і чай

Коньяк і віскі

Фіш-енд-чіпс

Шоколад

Арахіс

Фіш-енд-чіпс

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