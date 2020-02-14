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Ці смаколики допоможуть позбутися целюліту

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Целюліт на шкірі - фото 1
Целюліт на шкірі / informator

Целюліт на шкірі, і не тільки у жінок, зазвичай говорить про те, що в організмі є токсини і шлаки. Як цього позбутися?

Лікарі назвали кілька продуктів, які усувають причини целюліту і сам целюліт.

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Отже, на першому місці рейтингу антицелюлітних продуктів банани. Вони виводять шлаки: фрукт впливає на організм дуже м'яко, але ефект тижневої дієти на бананах, як після салату "щітка", який може подразнювати слизову шлунка.

Далі в цьому списку імбир. Його можна додавати в чай ​​і як приправу в гарячі і холодні страви. Позбавляє від токсинів в прошарку жиру, зміцнює лімфатичну систему і прибирає "апельсинову кірку". Авокадо потрібен для того, щоб наситити організм жирними кислотами. Так відбувається детоксикація організму і виведення шлаків. Спробуйте хоча б один день на тиждень додавати у свій раціон ці продукти: і результат не змусить чекати.

Банани допоможуть при целюліті - фото 385967
Банани допоможуть при целюліті

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Джерело: informator
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