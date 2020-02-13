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Чи можна двічі кип'ятити воду

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Кип'яток - фото 1
Кип'яток / thoughtco

Розвінчаний популярний міф про воду. Ви здивуєтеся!

Вживання повторно перекип'яченої води не завдає шкоди здоров'ю людини, не дивлячись на стале уявлення.

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Про це повідомили німецькі фахівці. Це означає, що виливати воду з чайника, після того, як вона була перекип'ячена, для повторного вживання не треба.

"Не потрібно боятися розмноження бактерій у воді: їх кількість, поки вона буде в чайнику, дійсно може вирости, але при повторному кип'ятінні води мікроорганізми будуть знищені. Що стосується смаку повторно закип'яченої води, немає ніяких наукових доказів того, що він погіршується", – заявили фахівці. Крім того, немає доказів, що у воду з чайника потраплять частинки його матеріалів.

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Джерело: thoughtco
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