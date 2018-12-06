Ці смачні солодощі покращують зір

Мед – хороший засіб для швидкої допомоги втомленим очам.

Мед використовують при лікуванні катаракти. Рекомендують мед і людям, які відчувають біль в очах.

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Офтальмологи стверджують, що медові краплі знімають запальний процес і захищають очі від негативного впливу навколишнього середовища. У той же час, щоб уникнути можливої ​​алергічної реакції, перед тим, як почати використовувати мед для профілактичних цілей, лікарі радять обов'язково проконсультуватися з фахівцем. Більшість медиків говорять, що людині можна вживати 50 грамів меду на добу. Цією дози достатньо для того, щоб поповнити запаси вітамінів і мінералів.

Також для профілактики проблем із зором народна медицина рекомендує вживати: моркву і болгарський перець, помідори і салат, капусту, петрушку, зелену цибулю і шпинат, щавель, абрикоси, персики і горобину. Ці рослини містять дуже корисний для сенсорного органу вітамін А.

Мед – хороший засіб для швидкої допомоги втомленим очам

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