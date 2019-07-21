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Кабачкова піца: такого ви ще не їли

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Рецепт піци з кабачків - фото 1
Рецепт піци з кабачків / dostavkabeer

Рецепт цієї овочевої піци можна віднести до розряду Сніданок вихідного дня. Легкий, швидкий, а головне запаморочливо смачний!

Інгредієнти:

  • кабачки молоді 550 г
  • яйця курячі 3 шт.
  • мука 200 г
  • помідори чері 250 г
  • кріп свіжий 1 пучок
  • часник 3 зубчики
  • розпушувач 1 ч. л.
  • цибуля зелена 2 стебла
  • сир 100 г
  • сіль 1 щіпка
  • перець духмяний мелений 1 щіпка
Кабачкова піца: такого ви ще не їли - фото 342381

Як приготувати кабачкову піцу:

  1. Кабачки очистити від шкірки і натерши на крупній тертці, посолити і залишити хвилин на 10-15. Підготувати інші інгредієнти. Кріп і зелену цибулю нашаткувати.
  2. Натерті кабачки віджати і до них додати яйця, зелень, борошно з розпушувачем і пропущений через прес часник. Все перемішати, посолити і поперчити за смаком і викласти рівномірним шаром у змащену олією форму.
  3. Зверху, злегка вдавлюючи, укласти помідори чері. Поставити в розігріту до 170-180°C духовку приблизно хвилин на 30.
  4. Через пів години піцу дістати і зверху посипати тертим на крупній тертці, сиром. Поставити назад в духовку приблизно хвилин на 10. Смачна і ароматна овочева піца готова! Приємного сніданку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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