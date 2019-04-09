Без таблеток: цей продукт допомагає від головного болю

Науковці розповіли, як побороти головний біль без медичних препаратів. Виявилось, що є продукт, який ефективно бореться з мігренями і зміцнює здоров'я.

Учені не раз наголошували на тому, що імбир має чимало корисних властивостей. Окрім того, що він допомагає боротись з застудами та навіть з зайвою вагою. Також ця рослина зменшує симптоми мігреней, серед яких і нудота.

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Річ у тому, що імбир містить речовини, які приглушують джерела запалення в організмі. Чимало досліджень доходили до висновку, що щоденне вживання 500-600 грамів сухого імбиру дозволяє полегшити мігрені. Однак у будь-якому випадку краще звертатись до лікаря, а не займатись самолікуванням.

А під час звичайного головного болю достатньо зробити чай з імбиром та виділити кілька хвилин спокою.

Цей напій допомагає зменшити головний біль

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