Ці щоденні дії можуть негативно вплинути на вашу психіку

За даними ВООЗ, понад 300 мільйонів осіб у сучасному світі страждають від депресії. Наукові фахівці виступили з твердженням про те, що багато повсякденних дій, про вплив яких майже ніхто і не замислюється, здатні негативно впливати на стан психічного здоров'я, провокуючи появу депресивних станів.

Одна з щоденних звичок величезного числа людей – проведення великої кількості часу в соціальних мережах. Але дослідження психологів показали, що люди, які часто моніторять стрічки новин у соціальних мережах, рано чи пізно починають порівнювати себе з іншими людьми, і ці порівняння здатні стати важким тягарем для їх емоційного стану. Фахівці наполегливо рекомендують контролювати кількість часу, проведеного в соцмережах.

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Психологи кажуть: дуже важливо усвідомлювати, що в умовах сучасного життя психіка постійно підпадає під вплив стресів. Потрібно виробляти в собі звичку допомагати собі, роблячи якісь дії. Для багатьох людей сьогодні типово концентруватися на негативних думках, а насправді ж необхідно робити все можливе, щоб відволіктися від гнітючих роздумів – перегляньте улюблений фільм, прогуляйтеся з друзями, візьміться за книгу, яку відкладали на потім, або приділіть час хобі.

Відволічіться від стресів / uarp

Ще одна характерна риса нашого часу – дефіцит сну. Компенсуючи недосипання протягом робочого тижня, багато людей частенько намагаються проводити вихідні дні, дозволяючи собі тривалий сон або лінь, що позбавляє їх необхідних емоцій. Фахівці підкреслюють: слід докладати сил до того, щоб проводити час якомога продуктивніше як для власного розвитку, так і для власного життя.

Крім цього, експерти відзначають, що сучасні люди занадто багато п'ють – алкоголь використовується як засіб зняття стресу. За словами вчених, у людей, які не можуть не скористатися можливістю випити, формується і закріплюється нездоровий механізм, який також сприяє розвитку депресії.

Відмовтесь від алкоголю / Medical News Today

Не варто скидати з рахунків фактор нехтування здоровим харчуванням. Існують дослідження, які вказують на виникнення депресії через щоденне вживання шкідливої ​​їжі.

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