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Ось що шалено дратує жінок у чоловіках
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У кожної жінки є своє бачення ідеального чоловіка, тому вкрай складно сформувати умовний "шаблон", який би підійшов кожній. Утім, є певні риси та манери поведінки, які дратують кожну представницю прекрасної половини людства.
Пропонуємо ознайомитися з переліком того, що не варто робити, якщо ви хочете, щоб вона не розкохала вас.
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Жадібність
Один із найогидніших факторів для більшості жінок. Досить часто жадібними виявляються чоловіки з невисоким і середнім достатком, яким хочеться сказати: "Потрібно не мало витрачати, а більше заробляти". До того ж, жити з чоловіком, якому потрібно постійно звітуватися за кожну витрату, нікому не сподобається.
Абсолютне небажання прислухатися до жінки
Є категорія чоловіків, яка вважає, що абсолютно не варто прислухатися до розумної критики. Однак позитивні зміни сприятливо впливають на особистісний розвиток. Якщо ви живете минулим і не хочете розвиватися, в очах жінки ви будеш виглядати безглуздо.
Неохайність
Неохайний зовнішній вигляд псує враження про людину, незалежно від її статусу та прибутку. Несвіжий запах, пом'ятий одяг, плями, потертості, недоглянута стрижка і борода, немите волосся – все це відштовхує не тільки жінок, але і в цілому оточуючих.
Матусин синок
Безумовно, кохана повинна поважати твої стосунки з матір'ю. Однак будь-якій жінці не сподобається, якщо в більшості діалогів будуть фрази типу: "Моя мама вважає", "Мама сказала". Якщо ви ще не дозріли для рішень без мами, тоді і стосунки рано заводити. Чітко розмежовувати роль у твоєму житті мами і коханої так, щоб нікого не образити.
Постійні скарги на життя і злісна критика успішних людей
Звичайно, з несправедливістю стикався кожен з нас, але це не привід сумувати та постійно скаржитися на життя своїй коханій. Ще гірше – різко критикувати успішних людей.
Найкраще припинити скаржитися і почати вживати заходів, щоб виправити неприємну ситуацію. Таким чином ви будете виглядати чоловіком, який не пливе за течією негараздів і складнощів, а розв'язує проблеми.
"Це не чоловіча справа"
Деякі чоловіки чітко розмежовують жіночі та чоловічі справи, як правило, на свою користь. Вони не допомагають по дому і практично не займаються дітьми. Одна справа, якщо жінка повністю на забезпеченні чоловіка, і зовсім інша – коли обидвоє працюють, а всі домашні клопоти на тендітних жіночих плечах.
Підвищене самолюбство
В розумних межах любити себе можна і потрібно, але без нарцисизму. Незамінних людей немає, тому не корчте із себе мачо і цінуйте ту, котра робить вас щасливими.
Обіцяти не означає зробити
Не дарма серед жінок побутує приказка "Чоловік сказав і чоловік зробив – це два різних чоловіки". Якщо вже дали жінці обіцянку, то виконуйте її. Так, жінки люблять вухами, але не тоді, коли чоловік казкар.
Невдале маскування лисини
Одвічна проблема багатьох чоловіків – лисина або зменшення густоти волосся. Непотрібно в цьому випадку відрощувати волосся або укладати пару волосків так, щоб трохи прикрити лисину.
По-перше, багато дівчат нормально сприймають лисину, а по-друге, можна проконсультуватися з перукарем, щоб він підібрав ідеальну стрижку, яка допоможе обіграти ваш недолік.
Неуважність та забудькуватість
Забудькуватість (особливо в потрібний момент) і неуважність – ще одна риса, що дратує жінок. Якщо ви не можете запам'ятати її день народження, річницю і т. д. – зробіть собі нагадування.
До досконалості можна прагнути нескінченно, і так його і не досягти. Проте, над собою треба працювати регулярно. Крім того, потрібно поважати побажання і потреби дівчини, яка поруч з тобою.
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