Ось що шалено дратує жінок у чоловіках

У кожної жінки є своє бачення ідеального чоловіка, тому вкрай складно сформувати умовний "шаблон", який би підійшов кожній. Утім, є певні риси та манери поведінки, які дратують кожну представницю прекрасної половини людства.

Пропонуємо ознайомитися з переліком того, що не варто робити, якщо ви хочете, щоб вона не розкохала вас.

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Жадібність

Один із найогидніших факторів для більшості жінок. Досить часто жадібними виявляються чоловіки з невисоким і середнім достатком, яким хочеться сказати: "Потрібно не мало витрачати, а більше заробляти". До того ж, жити з чоловіком, якому потрібно постійно звітуватися за кожну витрату, нікому не сподобається.

Абсолютне небажання прислухатися до жінки

Є категорія чоловіків, яка вважає, що абсолютно не варто прислухатися до розумної критики. Однак позитивні зміни сприятливо впливають на особистісний розвиток. Якщо ви живете минулим і не хочете розвиватися, в очах жінки ви будеш виглядати безглуздо.

Прислухайтесь до порад жінки / manvswoman

Неохайність

Неохайний зовнішній вигляд псує враження про людину, незалежно від її статусу та прибутку. Несвіжий запах, пом'ятий одяг, плями, потертості, недоглянута стрижка і борода, немите волосся – все це відштовхує не тільки жінок, але і в цілому оточуючих.

Матусин синок

Безумовно, кохана повинна поважати твої стосунки з матір'ю. Однак будь-якій жінці не сподобається, якщо в більшості діалогів будуть фрази типу: "Моя мама вважає", "Мама сказала". Якщо ви ще не дозріли для рішень без мами, тоді і стосунки рано заводити. Чітко розмежовувати роль у твоєму житті мами і коханої так, щоб нікого не образити.

Не будьте матусиним синочком / golden-fish

Постійні скарги на життя і злісна критика успішних людей

Звичайно, з несправедливістю стикався кожен з нас, але це не привід сумувати та постійно скаржитися на життя своїй коханій. Ще гірше – різко критикувати успішних людей.

Найкраще припинити скаржитися і почати вживати заходів, щоб виправити неприємну ситуацію. Таким чином ви будете виглядати чоловіком, який не пливе за течією негараздів і складнощів, а розв'язує проблеми.

"Це не чоловіча справа"

Деякі чоловіки чітко розмежовують жіночі та чоловічі справи, як правило, на свою користь. Вони не допомагають по дому і практично не займаються дітьми. Одна справа, якщо жінка повністю на забезпеченні чоловіка, і зовсім інша – коли обидвоє працюють, а всі домашні клопоти на тендітних жіночих плечах.

Допомагайте по дому своїй коханій / SCAPP

Підвищене самолюбство

В розумних межах любити себе можна і потрібно, але без нарцисизму. Незамінних людей немає, тому не корчте із себе мачо і цінуйте ту, котра робить вас щасливими.

Обіцяти не означає зробити

Не дарма серед жінок побутує приказка "Чоловік сказав і чоловік зробив – це два різних чоловіки". Якщо вже дали жінці обіцянку, то виконуйте її. Так, жінки люблять вухами, але не тоді, коли чоловік казкар.

Стримуйте обіцянок / Afisha

Невдале маскування лисини

Одвічна проблема багатьох чоловіків – лисина або зменшення густоти волосся. Непотрібно в цьому випадку відрощувати волосся або укладати пару волосків так, щоб трохи прикрити лисину.

По-перше, багато дівчат нормально сприймають лисину, а по-друге, можна проконсультуватися з перукарем, щоб він підібрав ідеальну стрижку, яка допоможе обіграти ваш недолік.

Неуважність та забудькуватість

Забудькуватість (особливо в потрібний момент) і неуважність – ще одна риса, що дратує жінок. Якщо ви не можете запам'ятати її день народження, річницю і т. д. – зробіть собі нагадування.

Намагайтесь нічого не забувати / Mental Floss

До досконалості можна прагнути нескінченно, і так його і не досягти. Проте, над собою треба працювати регулярно. Крім того, потрібно поважати побажання і потреби дівчини, яка поруч з тобою.

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