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Коронавірус Карантин 1 вересня

Ці риси характеру погано впливають на серце

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Складний характер - фото 1
Складний характер / pinterest

Вчені з'ясували, що деякі риси характеру можуть бути смертельно небезпечними. Зокрема, цинізм, саркастичність, дратівливість і уразливість можуть підвищити шанси смерті від серцевого нападу.

До такого висновку прийшли вчені Університету Теннессі.

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У дослідженні брали участь 2321 людина, усі вони пережили серцевий напад. Більшість з добровольців (68%) були чоловіками, а їх середній вік становив 67 років. У рамках експерименту вчені з'ясували, що серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом були поширені саркастичність, цинізм та інші негативні риси характеру.

Часті негативні афекти були провісниками смерті від другого серцевого нападу. Причому це не залежало від статі, сімейного стану, освіти, наявності гіпертонії, діабету, куріння. Крім того, вчені виміряли рівень ворожості учасників дослідження. Виявилося, що 57% добровольців часто демонстрували ворожу поведінка. Тепер дослідники мають намір встановити, як саме рівень ворожості впливає на організм людини.

Ці риси характеру погано впливають на серце - фото 427740

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Джерело: sciencetimes
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