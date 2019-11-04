Сексуальна барбі: Демі Роуз розбурхала фанів гарячими фото

Відома модель Демі Роуз на Хеловін перевтілилась у дуже сексуальну ляльку Барбі, чим викликала справжній шквал компліментів серед шанувальників. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз відрізняється серед своїх колег по фаху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли охрестити дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 10 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.

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Роуз не оминула увагою у Хеловін, для якого обрала далеко не стриманий образ ляльки Барбі. Модель постала перед шанувальниками у білій перуці та рожевому корсеті, який лише підкреслив її ефектну фігуру. Як відзначила сама зірка, про таку ляльку мріють всі.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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