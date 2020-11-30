Ці прості продукти здатні продовжити тривалість життя

Щоб бути здоровими потрібно не лише підтримувати фізичну активність, а й правильно харчуватися. Але тут мовиться не про дорогі заморські продукти. Достатньо додати до свого раціону ці бюджетні продукти, які принесуть вам користь.

Учені рекомендують з метою продовження життя вживати в їжу більше рослинних свіжих, тобто таких, які не піддавалися глибокій обробці. Одна з важливих переваг такого харчування полягає у його здатності захищати організм від хронічних запальних процесів і асоційованих хвороб, включаючи серцево-судинні, рак.

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"Рослинні продукти містять велику кількість фітонутрієнтів, таких як каротиноїди та флавоноїди, які можуть знищувати шкідливі вільні радикали, що ушкоджують клітини та викликають запалення в організмі", – розповіли експерти порталу.

Також ці продукти забезпечують ефект продовження тривалості життя, покращуючи природний контроль рівня цукру в крові завдяки високому вмісту клітковини й антиоксидантів. Таким чином, їх регулярний прийом може перешкоджати розвитку процесів, що ведуть до діабету 2 типу та виникненню небезпечних порушень при вже наявному діабеті.

Рослинна їжа, окрім іншого, дуже корисна для мозку – вона допомагає запобігти його віковій деградацію.

"Вживання додаткових 100 грамів фруктів і овочів на день знижує ризик когнітивних порушень і деменції на 13 відсотків", – підкреслили дослідники.

Також експерти назвали продукти, які мають бути у вашому раціоні, якщо ви хочете продовжити тривалість життя:

зелень та яскраво забарвлені овочі;

фрукти;

цільне зерно;

бобові, особливо квасоля та сочевиця;

горіхи та насіння.

Тож сміливо додавайте ці продукти до свого раціону, щоб бути здоровими та відмінно почуватися протягом багатьох років!

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