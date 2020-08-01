Ці прості продукти цілющі для печінки

Усім нам варто ретельно ставитися до свого раціону, щоб здорова печінка цілюще впливала на весь організм. Ось продукти, які корисні для печінки.

Кава – цей неймовірно смачний і ароматний напій допоможе зміцнити печінку. Наукові дослідження показали, що вживання кави в розумних кількостях захищає печінку від хвороб. Людям, у яких є проблеми з печінкою, також рекомендують його пити. Кава запобігає накопиченню жиру і колагену: двох основних причин захворювання печінки. Також горня ранкової кави підвищує рівень антиоксидантів в печінці, знімаючи при цьому запалення.

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Чай корисний для здоров'я, але є докази того, що він позитивно впливає і на печінку. А все тому, що чорний і зелений чай може поліпшити рівень ферментів і жирів в печінці. Проте людям, у яких є проблеми з печінкою, варто бути обережними: добавки з екстрактом зеленого чаю можуть їй нашкодити.

Журавлина і чорниця. Ягоди містять велику кількість антиоксидантів, що захищають печінку від пошкоджень. Вживання журавлини і чорниці протягом місяця допомагає підвищити імунну відповідь клітин і антиоксидантні реакції. Однак ще потрібне більш детальне вивчення їх впливу на організм, і зокрема на печінку, щоб дані були максимально точними.

Виноград. У червоному і фіолетовому винограді міститься багато корисних рослинних компонентів, які є корисними і для печінки. Виноград або виноградний сік зменшує запалення, пошкодження і підвищує рівень антиоксидантів. Одне наукове дослідження, яке було випробувано на людях, показало, що додавання екстракту виноградних кісточок протягом трьох місяців здатне поліпшити роботу печінки.

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