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Цей продукт відповідає за здоров'я судин

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Гранат - фото 1
Гранат / tv

Гранати здатні розблокувати артерії, спалюючи жир і посилюючи приплив крові. Чим ще корисний цей смачний фрукт?

У гранаті містяться антиоксиданти, поліфеноли, які очищають судини від жирових відкладень. Також поліфеноли допомагають судинам розширюватися і скорочуватися, щоб підтримувати нормальний кровотік.

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З'єднання рятують від затвердіння судин, що загрожує серцевими нападами. Також ряд досліджень каже: гранати вбивають клітини раку грудей, при цьому, не чіпаючи здорові. Ще вони знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності (шкідливого холестерину) і підвищують показники ліпопротеїнів високої щільності (корисного холестерину).

Вони показані людям з високим кров'яним тиском, адже гранати його збивають. А гранатовий сік корисний для зубів, бо він запобігає утворенню нальоту, і для активних людей – гранат гальмує зношування хрящової тканини, з яким нерідко стикаються не тільки літні люди, а й спортсмени.

Цей продукт відповідає за здоров'я судин - фото 418524

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Джерело: tv
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