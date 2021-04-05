Ці прості дії допоможуть подолати приступ паніки

Коли піднімається паніка – не важливо, з яких причин, – у людей вимикається усвідомленість і вмикається інстинкт виживання. Панічна атака може статися у кожної людини. Як з цим боротися?

Найголовніше при панічній атаці – відволіктися від випробовуваного почуття жаху. І в цьому випадку всі засоби хороші (якщо ви любите грати в ігри – швидше запускайте улюблену гру, почитайте книгу, включіть музику тощо) Будь-яка з цих дій вимагає концентрації уваги, отже, послаблює панічну атаку. Про це пише mind.org.uk.

І ще: Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках

Подолати паніку вам допоможуть елементарні дії:

Зробіть свій сон більш комфортним. Для цього візьміть тяжчу ковдру або використовуйте дві-три ковдри. Таке "обваження" психологічно дозволяє мозку розслабитися, відчути себе в безпеці, завдяки чому клітини відпочивають. З точки зору тіла, багато чого зав'язано на кишечнику, тому нормалізуйте режим і якість харчування. Додайте до раціону омега-3, магній. Ці компоненти швидко дають бажаний ефект. Якщо вас накриває, візьміть пожувати жувальну гумку або просто ретельно пережовуйте будь-яку їжу. Буде корисне будь-яке фізичне навантаження. Це може бути хоча б десять присідань. Також заспокоюють розум будь-які рутинні дії, якими ви звикли займатися. Коли накриває паніка і включається режим виживання, у людини з'являється неконтрольоване бажання терміново вживати якихось дій. У такі моменти вимикається усвідомленість, і включається режим "треба щось робити". Щоб нейтралізувати цей сплеск, займіться чимось корисним, наприклад, по дому (протріть пил, знову помийте підлогу). Це допоможе зайняти себе і переключитися на інше. У моменти нападу паніки не забувайте про дихання. Подихайте повільно і глибоко.

Це цікаво: 5 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні