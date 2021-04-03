Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках

Зі страху самотності або почуття обов'язку багато людей продовжують залишатися у стосунках, навіть якщо ті роблять їх глибоко нещасними. Як зрозуміти, що ваш партнер нещасливий у відносинах з вами?

Пасивна агресія. Якщо чоловік або жінка, за своєю природою добродушні, починають проявляти ознаки пасивної агресії (особливо спрямовані на вас), швидше за все ваші стосунки роблять його/її нещасними. Про це пише betterhelp.

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За їдкими підколами, сарказмом і необґрунтованою критикою ховається щось більше: партнер намагається зробити вам також боляче, як і йому, але боїться якихось більш рішучих заходів.

У партнера змінюється настрій, коли ви залишаєтеся наодинці. Зміни в його/її поведінці можливо не помічають друзі і близькі, адже для них ця людина як і раніше все та ж весела. Але, як тільки закриваються двері за останнім гостем, партнер знову стає чорнішим за хмару, і ви явно відчуваєте, що ваша компанія обтяжує його.

Він/вона стали дратівливим і грубим. Мила і романтична особа перетворилася на страшну зануду? Ви забули про обійми і поцілунки, а також помічаєте в основному свою ініціативу? Явна ознака зникнення інтересу. Терміново приймайте заходи.

Ви стали для коханої людини невидимкою. Він/вона не помічає вашої сексуальності і привабливості, того, як ви змінили зачіску і купили щось нове з одягу. Можливо, йому просто не до вас.

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