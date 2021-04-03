5 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні

Перше побачення – про можливість скласти перше враження. Тож останнє, що ви повинні зробити, – зіпсувати думку дівчини про себе. На щастя, проведено безліч опитувань, які допомагають пролити світло на те, чого не варто робити. Про одне з них ми поговоримо далі.

Видання iWhiteInstant опитало 2187 жінок, і ті розповіли, які якості та вчинки чоловіків на першому побаченні назавжди переносять їх в ігнор-лист, пише Esquire.

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На першому місці в антирейтингу – пікап-техніки. 77% опитаних сказали, що якщо їх новий знайомий на першому побаченні спробує провернути з ними жартики пікаперів, то друга зустріч йому явно не світить. Тож краще забути про фразу: "Твої батьки часом не пекарі? Тоді звідки у них така булочка?".

На другому місці – самозакоханість. 65% жінок не готові будувати стосунки з нарцисом. Тож не потрібно розповідати їй про свій диплом з відзнакою, стіну з медалями, які ви отримали ще у школі і так далі. Пам'ятайте про те, що найкраще – дати можливість їй розповісти про себе.



Самозакоханість теж відштовхує жінок / Фото Shutterstock

На третьому місці неприємний запах з рота. Його назвали 64% опитаних. Тож пампушки з часником доведеться відкласти на вечір після побачення. У тому випадку, звичайно, якщо воно не закінчується у домі вашої нової пасії.

Також 64% поскаржилися, що сучасні чоловіки занадто багато часу на побаченнях приділяють своєму смартфону. Звичайно, іноді так і тягне перевірити соціальні мережі, коли розповідь вашої нової знайомої, нехай навіть дуже привабливої, затягується. Але не піддавайтеся спокусі. І буде вам щастя.

На останньому місці – відсутність гігієни. 52% жінок заявили, що не погодилися б на повторну зустріч з чоловіком, який прийшов на побачення з брудною головою або запахом поту. У XXI столітті навіть дивно чути таке. Може, ці учасниці дослідження востаннє були на побаченні у 60-их роках минулого століття?



Не забудьте прийняти душ і одягнути чистий одяг перед побаченням / Фото Unsplash

Тепер ви знаєте щонайменше кілька смертних гріхів, які можуть перше побачення перетворити на останнє. Не робіть так, якщо плануєте побачитися з панянкою знову.

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