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Ці продукти знімають запальний процес в організмі
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Температура, біль і набряк – основні прояви практично будь-яких запалень – говорять про те, що ваша імунна система чинить лютий опір інфекції. Але все не так просто. Щоб подолати запальний процес, необхідно додати у свій раціон кілька продуктів.
У селері міститься речовина апігенін, яке має сильну протизапальну дію. Речовина допомагає усунути спазми судин в області запалення, а також зняти набряк і почервоніння. Щоб побачити помітний результат, потрібно з'їдати близько 50 грамів селери на день. Про це пише ivona.bigmir.net.
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У жирних сортах риби, таких як лосось, скумбрія, анчоуси і сардини, міститься багато жирних кислот групи омега-3. Вони надають на організм не тільки протизапальну, але і седативну дію.
Головною зброєю імбиру проти запалень в організмі є гінгерол – речовина, завдяки якій імбир і має свій пряно-гіркуватий смак. Речовина розширює судини і покращує кровообіг, в тому числі і в області запалення, тим самим його помітно зменшуючи.
Дієта, багата харчовими волокнами, знижує рівень С-реактивного білка, маркера запалення в організмі. Проблема в тому, що багато хто з нас не з'їдають і половину норми волокон. Кіноа містить близько 5 грамів корисних волокон в порції (а також 4 грами білка), і її зручно їсти як гарнір, додавати в салат або готувати як окрему страву.
Куркума. Містить куркумін, що перешкоджає розвитку запалень. Особливо рекомендують її тим, у кого є проблеми з суглобами. А ще вона покращує пам'ять і настрій! Нею зручно посипати овочі на грилі, додавати в суп або омлет.
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