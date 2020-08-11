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Ці продукти зменшують дискомфорт від печії
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Печія – дуже неприємне, але багатьом знайоме відчуття печіння в горлі та в області грудей. Ця проблема виникає через викид кислого вмісту шлунку в стравохід, викликаючи подразнення слизової і неприємні відчуття.
Для зниження кислотності і зменшення печіння зазвичай використовують спеціальні антацидні або антисекреторні препарати, але в разі, якщо їх немає під рукою, допомогти швидко впоратися з печією допоможуть звичайні натуральні продукти.
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Молоко з медом
Склянка теплого молока з медом корисна не тільки перед сном або під час застуди, але так само може допомогти швидко позбутися печії і вгамувати дискомфорт в шлунку. Також ці продукти ефективні і окремо.
Банани
Ці фрукти є лужними, тому вони здатні знижувати кислотність шлунка, тим самим позбавляючи печії і неприємних відчуттів, які вона викликає. Проти цієї неприємної недуги рекомендують їсти банани в свіжому вигляді, а не в сушеному.
Картопляний сік
Спосіб позбавлення печії не найприємніший на смак, але дуже ефективний. Картопляний сік добре знімає печіння, але його важливо випити до того, як він почне окислюватися. Очистіть кілька картоплин, натріть на тертці, злийте сік, що утворився в стакан і дайте йому постояти хвилину, потім випийте повільними ковтками.
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