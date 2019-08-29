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Ці продукти замість користі приносять тільки шкоду

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Гречану кашу краще не робити на молоці - фото 1
Гречану кашу краще не робити на молоці / independent

Їжа має бути смачною і корисною. Але щоб вона приносила користь, треба її готувати правильно. Які продукти ми готуємо не так, як треба.

гречка

З дитинства ми пам'ятаємо гречку на молоці. Дуже часто її дають дітям. Але цю страву зазвичай готують неправильно. Вся річ у тому, що гречку можна готувати тільки на воді. Адже вона багата залізом, а молоко кальцієм. Разом ці компоненти практично не засвоюються.

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молода картопля

Всі чистять картоплю: молоду і стару. Але молодий урожай не можна позбавляти шкірки. Адже в ній міститься багато калію, фосфору і заліза, в той час як очищений продукт стає марним. Щоправда, із зеленим відтінком картоплю краще все-таки очистити.

Ці продукти замість користі приносять тільки шкоду - фото 350894

морква

Продукт найбільшу користь приносить у відварному вигляді. У процесі такого готування збільшується кількість бета-каротину і лютеїну. А вони дуже важливі для зору і гладкості шкіри.

капуста

Капусту краще не варити і не тушкувати взагалі. Так її готувати неправильно, якщо ви хочете отримаєте з неї максимум користі. Найкориснішою вважається тільки квашена капуста. В такому випадку продукт багатий на вітамін С і молочну кислоту, що допомагає перетравлювати навіть найважчу їжу.

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Джерело: independent
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