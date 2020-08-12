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Ці продукти рекомендують при захворюваннях підшлункової залози

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Продукти / vrachonkolog

Підшлункова залоза виробляє важливі гормони – поліпептиди і глюкагон. Продукти для підшлункової залози, описані нижче, допоможуть відновити і захистити життєво важливий орган.

Корисні для підшлункової залози продукти

Часник. Аліцин речовина-антиоксидант, що володіє протизапальними властивостями, що в ході досліджень продемонструвало здатність запобігати розвитку раку підшлункової. Сприятливий вплив на тканини підшлункової залози надають і такі речовини, що містяться в часнику.

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Натуральний нежирний йогурт. Йогурт, багатий живими культурами, є ще одним корисним для підшлункової продуктом. Натуральні йогурти з мінімальним вмістом жиру також надзвичайно корисні для здоров'я травної системи в цілому, а також сприяють відновленню підшлункової залози.

Шпинат. Бувши чудовим джерелом заліза і вітамінів групи В, шпинат здатний знижувати ризик запалення і раку підшлункової залози. Завдяки МГДГ пригнічується ріст ракових клітин. Також шпинат допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Куркума. Ця спеція має протиракові властивості і надає могутню протизапальну дію, поряд з контролем рівня цукру в крові і запобіганням розвитку діабету.

Лохина. Багата антиоксидантами лохина захищає підшлункову залозу від окисного стресу і запобігає розвитку раку завдяки вмісту птеростільбена.

Ці продукти рекомендують при захворюваннях підшлункової залози - фото 420163

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Джерело: vrachonkolog
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