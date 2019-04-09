Ці продукти позитивно впливають на ваш настрій

Ваш раціон може вплинути на настрій і самопочуття

Якщо ви перевтомлюєтесь на роботі, схильні до депресивних станів, апатії та поганого настрою – негайно перегляньте свій щоденний раціон. Лікарі наголошують, що в його основі мають бути натуральні продукти рослинного походження!

Нагадаємо, що вже доведено, що жирна, смажена їжа та фаст-фуд не тільки негативно впливають на здоров'я та фігуру, а й сприяє розвитку депресії.

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До найкорисніших продуктів, що допомагають виробленню ендорфінів, належать чорний шоколад, банани, червоний болгарський перець, грейпфрут, авокадо, – зазначає експерт.

Також впоратися з поганим настроєм і довести до ладу судини допоможуть ненасичені жирні кислоти. Адже з них складається третина структури мозку. Вони покращують мікроциркуляцію крові у судинах головного мозку, роблять їх більш еластичними.

До раціону необхідно додавати оливкову олію

Якщо організму не вистачає кислот Омега-3, то наші нервові клітини – нейрони – працюють у зниженому темпі, через що знижується емоційний фон і виникає почуття журби. Тому обов'язково включайте в раціон рослинні олії – оливкову, соєву, рапсову, соняшникову або арахісову. А також рибу, особливо морські види.

Вони містять велику кількість поліненасичених жирних кислот, які беруть участь у гормональному та ліпідному обміні, допомагають на біохімічному рівні підтримувати емоційну стійкість і опиратися депресії.

Обов'язково потрібно включати овочі і фрукти червоного й оранжевого кольору. Всі вони позитивно впливають на ендорфінну активність, а також частіше бувати на свіжому повітрі.

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