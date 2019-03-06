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Ці продукти покращують кровообіг
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Правильний кровообіг впливає на роботу та стан всього організму, тому дуже важливо уважно стежити за способом життя і раціоном. Ці продукти допоможуть покращити кровообіг та ваш зовнішній вигляд.
Завдяки кровообігу кисень та поживні речовини доходять до всіх частин тіла та органів, підтримуючи їх роботу. Однак, якщо кровообіг порушується, то наслідки можна не лише відчути, а й побачити, адже виникає целюліт, погіршується стан шкіри та волосся, можливі набряки, запаморочення, головний біль та інше. На кровообіг впливає чимало факторів, серед яких ритм життя та раціон харчування. Зібрали смаколики, які позитивно впливають на кровообіг.
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Редька. Саме це популярний в Україні овоч містить чимало мінералів, які допомагають нормалізувати тиск та пришвидшують кровообіг.
Чорний шоколад. Не варто картати себе за любов до солодощів, адже можна втамовувати свої бажання корисно. Чорний шоколад допомагає захищати серцево-судинну систему, позитивно впливає на емоційний стан, а також покращує показники холестерину та артеріального тиску.
Перець. І зелений, і червоний перець покращує кровообіг, адже містить сполуку капсаїцин, яка має чимало корисних властивостей і відповідає за гострим смак цих овочів.
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