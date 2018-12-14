Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв

Стіл на Новий рік 30 років тому / ej-ka

Що готували на Новий рік 30 років тому? Ви здивуєтеся, але сучасний новорічний стіл мало чим відрізняється від того, що готували наші бабусі. Олів'є, оселедець під шубою, заливне – згадуємо разом новорічну кухню тих часів.

Олів'є на Новий рік

Салат Олів'є, він же М'ясний, він же Столичний. Неофіційний король школи салатів. Скільки людей – стільки й видів олів'є. І думок щодо того, з чого повинен складатися цей салат. Хтось виступає проти ріпчастої цибулі і свіжих огірків. Хтось – проти яблук і моркви. А хтось наполягає на використанні виключно домашнього майонезу.

Олів'є

Продукти:

Морква, відварена в шкірці 150 г

Картопля в мундирі 300 г

Яйця, зварені круто 4 шт.

Горошок консервований 300 г

Ковбаса варена "Докторська" 500 г

Огірки солоні 5 шт.

Майонез 100-150 г

Сіль за смаком

Як приготувати Олів'є на Новий рік:

Ковбасу нарізати дрібними кубиками. Огірки нарізати дрібно. Картоплю очистити і нарізати дрібно. Моркву теж очистити і дрібно нарізати. Яйця очистити і подрібнити. Все змішати у великій мисці. В останню чергу додати горошок. Перемішати. Додати майонез. Перемішати. Посолити салат олів'є з ковбасою за смаком і знову перемішати. Салат олів'є з ковбасою готовий. Смачного!

Фарширована курка

Як приготувати фаршировану курку? Запікається фарширована курка в духовці. Рецепт залежить від начинки. Варіантів безліч: ситна курка фарширована рисом в духовці, фарширована курка з картоплею або курка фарширована гречкою в духовці; ароматна фарширована курка з грибами або фарширована курка з яблуками; соковита фарширована курка в рукаві. До речі, для рецепта курка фарширована грибами в духовці не обов'язково брати цілу курку, можна нафарширувати курячі стегенця.

Фарширована курка

Продукти:

1 курка

150 г сушеного кизилу

100 г відвареного рису

1 цибулина

2 ст. л. рослинної олії

Сіль, паприка за смаком

Як приготувати Фаршировану курку на Новий рік:

Курку помити, обшпарити. Натерти її сіллю і паприкою. Рис відварити. Цибулю порізати півкільцями, обсмажити в олії до золотистого кольору. Кизил дрібно порізати змішати з рисом, додати туди ж цибулю. Цю суміш закласти в курку, зашити тушку. Поставити запікати в духовку, розігріту до 200 градусів. Коли буде готово (з тушки при наколюванні ллється прозорий сік без крові), розрізати нитки, викласти начинку на тарілку, курку покласти зверху, можна її обробити.

Квашена капуста з олією

Квашена капуста – улюблений новорічний делікатес. Ще царі полюбляли балувати себе хрусткою капустою і їли її з великим задоволенням. Хтось вважає за краще їсти капусту в природному вигляді: відкрили баночку, поклали в тарілку і все. Але найсмачніше їсти капусту з ароматною рослинною олією, як ми і пропонуємо.

Квашена капуста з олією

Продукти:

квашена капуста 400 г

солодка ріпчаста цибуля 1 шт.

оливкова чи рослинна нерафінована олія за смаком

Як приготувати Квашену капусту з олією на Новий рік:

Квашену капусту покласти в миску. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими скибочками, покласти в миску з капустою. Заправити капусту олією, перемішати і дати постояти хвилин 20 при кімнатній температурі. Подати капусту до столу з картопляним пюре або просто так, як закуску.

Салат Мімоза

Гарний салат з ім'ям і видом квітки, який так хотілося спробувати в дитинстві, але наздоганяли розчарування – риба всередині. І інші, не по-літньому густі інгредієнти: картопля, цибуля, яйця і багато, дуже багато майонезу.

Мімоза

Продукти:

Скумбрія консервована 1 банка

Яйця, зварені круто 3 шт.

Яблуко 1 шт.

Морква відварна 1 шт.

Маслини для прикраси

Сирок плавлений 100 грам

Сир твердий 50 грам

Майонез за смаком

Сіль за смаком

Як приготувати Мімозу на Новий рік:

З банки з консервованою скумбрією злийте весь сік, а м'якоть риби помніть виделкою і викладіть на тарілку. Далі будемо нашаровувати продукти. Перемішайте яблуко з майонезом і викладіть рівним шаром на скумбрію. Плавлений сирок також натріть на тертці, налийте майонез і перемішайте. Викладіть сирний шар. Моркву очистіть, натріть і перемішайте з майонезом. Викладіть моркву наступним шаром. Яйця очистіть, білок і жовток натріть окремо. Прикрасьте на свій смак. Сир натріть на тертці і присипте їм зверху. Новорічний салат Мімоза готовий.

Оселедець під шубою

Як 30 років тому, так і сьогодні, традиційно у багатьох асоціюється з Новим роком салат оселедець під шубою. Класичний рецепт готується з маринованого оселедця і овочів, які укладають шарами і покриваються майонезом. Рецепт салату оселедець під шубою класичний готується з вареного буряка, моркви, картоплі, яєць. Але є й інші, нетрадиційні варіанти, як приготувати оселедець під шубою. По-перше, можна приготувати його з яблуком. Такий салат вийде більш солодкуватий і з ароматом яблука.

Оселедець під шубою

Продукти:

Оселедець 1 філе

Буряк 1 шт.

Морква 1 шт.

Картопля 1 шт.

Яйце куряче (відварне) 1 шт.

Часник 2 зубчики

Майонез 150 г

Як приготувати Оселедець під шубою на Новий рік:

Часник натираємо на дрібній тертці, додаємо майонез, перемішуємо. Трохи майонезу з часником будемо додавати до кожного інгредієнта листкового салату. Картоплю натираємо на крупній тертці, додаємо 1 повну чайну ложку майонезу, перемішуємо. Всередину кулінарного кільця на тарілці викладаємо шар картоплі з майонезом. Від вареної моркви відрізаємо кружечки для прикраси салату. Іншу моркву натираємо на крупній тертці, додаємо 1 ч. ложку майонезу, перемішуємо. Моркву з майонезом поки викладаємо окремо на тарілку. Якщо будемо прикрашати салат вареним буряком, відрізаємо від буряка тонкі кружальця. Натираємо буряк на тертці, додаємо 1,5 ч. ложки майонезу, перемішуємо і відставляємо в сторону. Філе оселедця, очищене від кісток, нарізаємо дуже дрібними шматочками. На шар картоплі викладаємо нарізаний оселедець. Наступним шаром салату з оселедцем і картоплею викладаємо моркву. Варене яйце поділяємо на білок і жовток. Білок натираємо на крупній тертці, перемішуємо з майонезом і часником. На моркву викладаємо шар яєчного білка. Потім викладаємо буряк. Знімаємо кільце і акуратно розподіляємо буряк по салату з моркви, картоплі, яєць і оселедця, закриваючи його з боків. Листковий салат з буряком вийде у вигляді сфери. Святковий салат Оселедець під шубою прикрашаємо морквою і буряком.

Шпроти

Ще одна страва, яка існує, мабуть, тільки у нас, і вже давно полюбилося як новорічний делікатес, це бутерброди зі шпротами. Спосіб їх приготування надзвичайно простий, адже в списку інгредієнтів присутні тільки два продукти: самі шпроти і хліб. Додаткової заправки не потрібні, бо у консервах є велика кількість олії. Для додання більш цікавого смаку можна дати мариновані огірочки. Щоб у вас не вийшли сухуваті бутерброди зі шпротами, рецепти вибирайте з будь-яким соусом або заправкою: майонез, оливкова олія, тертий сир, бринза.

Шпроти на Новий рік

Продукти:

Яйця курячі 4 шт.

Шпроти 8 шт.

Ікра червона 50 г

Часник 1 зубчик

Зелень петрушки 2 гілочки

Майонез

Як приготувати бутерброди зі шпротів:

Варіть яйця протягом 7 хвилин. Потім остудіть яйця в холодній воді, очистіть від шкаралупи. Акуратно розріжте яйця на дві половинки і відокремте білок від жовтка. Розімніть жовток виделкою. Зелень кропу дрібно наріжте, часник пропустіть через прес. З'єднайте в мисці жовток, часник, кріп і майонез. Посоліть за смаком, додайте дрібку чорного меленого перцю. Ретельно перемішайте начинку. Наповніть начинкою половинки білка. Шпроти викладіть на паперову серветку, щоб видалити надлишки олії. У середину кожного фаршированого яйця покладіть рибку. Прикрасьте фаршировані яйця червоною ікрою і листком петрушки.

Новорічний холодець

Холодець (або заливне) – це ще одна холодна закуска, яка поруч із олів'є асоціюється з новорічною ніччю. Ця страва – застиглий бульйон зі шматочками м'яса, риби, овочів. Наприклад, в улюбленому і популярному новорічному фільмі "Іронія долі, або з легким паром!" на святковому столі холодець був якраз з риби. Готувати заливне зовсім нескладно. Особливу увагу варто приділити бульйону, яким заливають шматочки риби, і прикрашанню страви.

Заливне

Продукти:

Риба 1 кг

Вода 1 л

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Корінь петрушки 1 шт.

Корінь селери 1 шт.

Морква 1 шт.

Горошок зелений 100 г

Зелень петрушки 10 г

Сіль 0,5-1 ст. л.

Перець чорний горошком 10 шт.

Лавровий лист 1-2 шт.

Желатин 40-50 г

Як приготувати Заливне з риби на Новий рік:

Свіжу рибу (судак, короп, щука) очистити, випатрати, вимити, відокремити голови і хвости, розрізати на шматки, видалити кістки. Очистити і помити моркву, селеру і цибулю. Голови і хвости опустити в холодну воду, поставити на вогонь, довести до кипіння, зняти піну, додати цибулю, коріння, сіль, перець, лавровий лист і варити 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Голови і хвости вийняти з відвару, занурити в нього шматки очищеної риби, варити до готовності на слабкому вогні. Обережно вийняти з бульйону шумівкою шматки риби, викласти їх на тарілку або в формочки. Прикрасити страву вареною морквою, нарізаною зірочками, зеленим горошком, зеленню петрушки. Бульйон процідити через 2-3 шари марлі. Замочіть в теплій воді желатин (на 40 г желатину потрібно 150-200 мл води). У проціджений бульйон додати замочений в теплій воді, набряклий желатин, довести до кипіння, але не кип'ятити (нагріти, щоб желатин розчинився). Залити рибу бульйоном, поставити в холодне місце. До заливної риби подавати хрін.

Наполеон

Ось він, той самий бабусин рецепт! Рецепт листкового тіста, рецепт самого торта Наполеон. Він подобається абсолютно всі. Торт готується досить легко, але головне тут, звичайно, коржі, саме їм слід приділити особливу увагу. Коржі неймовірно повітряні, шаруваті. Пропонуємо вам той самий рецепт торта Наполеон, який використовували господині на кожній третій кухні на Новий рік.

Наполеон

Продукти:

Для тіста:

Борошно 2 склянки (приблизно 300 г)

Маргарин 250 г

Сметана 15% 200 мл

Для крему:

Молоко 500 г

Яйце куряче 4 шт.

Цукор 200 г

Борошно 40 г

Ванілін на кінчику ножа

Вершкове масло 50 г

Як приготувати Швидкий торт Наполеон на Новий рік:

Борошно просіяти. Борошно і маргарин порубати ножем до отримання дрібної крихти. Додати сметану і замісити тісто. Загорнути його в плівку і поставити в морозильник на 10 хвилин. Тим часом зварити крем для торта "Наполеон". Для цього змішати яйця з цукром, борошном і ваніллю. Розвести холодним молоком. Поставити на вогонь і, безперервно помішуючи, довести до кипіння. Додати вершкове масло. Добре перемішати. Остудити. Розігріти духовку до 200-220 градусів. Дістати тісто з холодильника. Розділити на 7 частин. Кожну частину тіста розкачати тонким шаром, відрізати зайві краї. Перекласти на деко. Наколоти корж виделкою. Випікати в духовці на середній полиці до золотистого кольору, 5-7 хвилин. Так по черзі спекти все коржі. Викласти на тарілку перший корж, змастити щедро кремом, на нього викласти наступний корж, змастити кремом і т. д. Один корж подрібнити качалкою в крихту. Прикрасити торт Наполеон підготовленою крихтою і дати йому просочитися хоча б ніч в холодильнику. Швидкий Наполеон готовий.

Читайте також: Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото