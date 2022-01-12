Ці овочі не варто мити перед вживанням

З дитинства нас навчали того, що треба мити все, що збираєшся з'їсти. Але мало хто знає, що ця звичка часом не тільки не приносить користі, а й завдає шкоди.

Йдеться про листову фасовану зелень, яка була помита виробником. А також про гриби, пише zira.

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Гриби мити не небезпечно, але через воду вони втрачають значну частину смаку та аромату, а також можуть швидко зіпсуватися, оскільки добре вбирають вологу.

Фасовану листову зелень, на якій стоїть мітка про те, що вона готова до вживання, виробляють на об'єкті, який відповідає необхідним стандартам чистоти. Як зазначають лікарі, попередньо промиту зелень обробляють сумішшю води та харчового дезінфекційного засобу. Ця суміш не становить небезпеки при тих низьких рівнях, що залишаються на зелені.

Ці овочі не варто мити перед вживанням

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