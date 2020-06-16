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7 простих способів покращити пам'ять
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Пам'ять – унікальний інструмент для фіксування, збереження і в разі необхідності відтворення інформації про різні події, об'єкти, навички. Уміння запам'ятовувати можна розвивати. Детальніше про це поговоримо далі.
Ділимось з вами сімома методами, які допоможуть покращити вашу пам'ять.
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Спосіб 1: рутинні завдання
Ви завжди кладете ключі в одне і те ж місце, вішаєте капелюх на певний гачок, а телефон у вас лежить завжди тільки у кишені рюкзака. Такі рутинні завдання дозволяють оптимізувати процес, прискорити знаходження потрібних предметів. Коли він порушується, згадати, де лежать ключі, стає складніше, потрібно більше часу. Те ж саме відбувається з інформацією. Хочеш поліпшити пам'ять – створіть рутину. Наприклад, записуйте в один і той же блокнот, бережіть важливі дані у певних теках на комп'ютері. Так буде простіше знайти важливе.
Спосіб 2: порушуйте рутину
Але водночас варто порушувати звичний хід дій, щоб створити зовсім інший механізм дій. Наприклад, піти на роботу іншим шляхом або покласти телефон в іншу кишеньку. Так ви створите нові ідеї, щоб поліпшити пам'ять.
Спосіб 3: правильне і корисне харчування
Деякі продукти покращують пам'ять, впливаючи на різні ділянки головного мозку. Найефективнішими ми назвемо зелений чай, лосось, броколі, цвітну капусту. Не зайвим буде поїсти чорницю (вона допомагає не тільки зору), гіркий шоколад, куркуму можна додавати у різні страви. Навіть келих червоного вина, стверджують експерти, відмінно підходять для пам'яті.
Спосіб 4: більше сну
Якісний хороший сон дозволить зберегти голову ясною, а думки чистими. Поліпшити пам'ять можна елементарним методом – спати більше, краще, відволікаючись від гаджетів перед сном. Мозок буде краще працювати, якщо організм достатньо відпочине.
Спосіб 5: розвиток власного інтелекту
Легко сказати, але важко зробити – розвивати розумові здібності для поліпшення когнітивних функцій вкрай необхідно. Головному мисленнєвому органу потрібні кросворди, читання, вивчення мов. Розумова робота може проявлятися навіть у повсякденних справах. Прийшли в новий колектив – постарайтеся з першого разу запам'ятати всі імена. Або ж грайте у настільні ігри – чим не розминка для мозку, хоча б поки читаєте нові правила?
Спосіб 6: малюйте
Історії запам'ятовуються для багатьох не словами, а візуалом. Складно запам'ятати номер телефону або дату народження колеги? Прив'яжіть інформацію до асоціативного образу, тоді буде простіше відтворювати інформацію.
Спосіб 7: записуйте
Поліпшити пам'ять допомагає фіксація на паперових або електронних носіях. На комп'ютері, планшеті або блокноті. Робити замітки на полях вкрай необхідно для пам'яті, інакше дані будуть стиратися з вашої голови під час появи нових.
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